В Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — Минэнергетики — Finance.ua
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В Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — Минэнергетики

Сегодня 09:28Энергетика
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В Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — МинэнергетикиВ Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — Минэнергетики
В Венгрию идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию.
Об этом во время Киевского форума безопасности заявила чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
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«В руках Украины есть отличный рычаг — это нефтепровод „Дружба“. Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через Дружбу, в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-нибудь случилось», — отметила советник министра энергетики.
По ее словам, «аппетит Венгрии к фондам Европейского Союза растет ежедневно». Поэтому Будапешт считает, что может потребовать все, что угодно, чтобы не разрушить европейское единство.
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«Но, опять-таки, это в руках правительства и Президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула Зеркаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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