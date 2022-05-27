В Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — Минэнергетики

Сегодня 09:28 — Энергетика

В Украине есть нефтепровод «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию — Минэнергетики

В Венгрию идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», который может стать рычагом влияния на Венгрию.

Об этом во время Киевского форума безопасности заявила чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

«В руках Украины есть отличный рычаг — это нефтепровод „Дружба“. Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через Дружбу, в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-нибудь случилось», — отметила советник министра энергетики.

По ее словам, «аппетит Венгрии к фондам Европейского Союза растет ежедневно». Поэтому Будапешт считает, что может потребовать все, что угодно, чтобы не разрушить европейское единство.

«Но, опять-таки, это в руках правительства и Президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула Зеркаль.

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