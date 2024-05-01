В Украине действуют ограничения электроэнергии в двух областях — Finance.ua

В Украине действуют ограничения электроэнергии в двух областях
В среду, 1 мая, действуют ограничения в двух областях — Харьковской и Днепропетровской.
Об этом сообщает Минэнерго.
«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге», — говорится в сообщении.
Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.
Справка Finance.ua:
- как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая;
- «В этом месяце мы утвердили постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета», — отметил премьер-министр.
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