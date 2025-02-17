В Украине дешевеют импортные помидоры из-за сдержанного спроса — Finance.ua

В Украине дешевеют импортные помидоры из-за сдержанного спроса Сегодня 07:31 — Личные финансы

В Украине на этой неделе стали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции из-за слабого интереса оптовых компаний и розничных сетей к закупке этой продукции.

Об этом сообщает проект EastFruit , передает Укринформ.

«Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75−90 грн/кг ($1,79−2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом предложение импортной продукции весьма объемное, в то время как спрос на нее очень большой.

К тому же на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене.

Аналитики отметили, что в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, в результате чего предложение на рынке оставалось избыточным. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

Укрінформ По материалам:

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