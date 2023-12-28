В Украине дешевеет топливо — какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 28 декабря, упали цены почти на все виды топлива на украинских заправочных станциях. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 20 копеек.
Об этом информируют Новости. LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Цены на топливо на АЗС 28 декабря
По данным мониторингового сайта, 28 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ - 54,48 грн/л;
- А-95 — 51,47 грн/л;
- А-92 — 48,58 грн/л;
- дизельное топливо — 51,51 грн/л;
- сжиженный газ — 30,18 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ - 54,71 грн/л,
- А-95 — за 51,79 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,13 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,79 грн/л,
- сжиженный газ — 31,31 грн/л.
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