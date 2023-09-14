В Украине чиновникам будут начислять зарплату по-новому — Finance.ua

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В Украине чиновникам будут начислять зарплату по-новому

Личные финансы
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В Украине чиновникам будут начислять зарплату по-новому
В Украине чиновникам будут начислять зарплату по-новому
Зарплату чиновникам и государственным служащим в Украине будут начислять по новому принципу. В правительстве ожидают, что новшества заработают в 2024 году.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что Министерство финансов и Правительство приняли решение о введении с 2024 года новой системы должностных окладов в органах государственной власти.
По его словам, в бюджете-2024 заложены расходы на введение новой модели оплаты труда государственных служащих. Новая система создана на основе грейдов, минимальный размер которого будет установлен на уровне минимальной заработной платы (6700 гривен).
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Зарплата госслужащих и чиновников будет зависеть от должностного оклада, а не премий, как это предусмотрено сейчас.
«Это позволит повысить эффективность деятельности государственных служащих и ввести прозрачные и справедливые условия оплаты их труда», — подчеркнул Ермоличев.
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По материалам:
РБК-Україна
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