В Украине четвертый месяц подряд дешевеет гречка — Finance.ua

В Украине четвертый месяц подряд дешевеет гречка Сегодня 05:00 — Личные финансы

Гречка в Украине продолжает дешеветь уже четвертый месяц подряд. В сентябре ценник на гречку снизился с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг. По состоянию на 12 декабря популярная среди украинцев крупа продается в супермаркетах уже по 76,37 грн за кг.

Если сравнивать цены, то в октябре килограмм гречки стоил в среднем 80,78 грн, в ноябре — 76,99 грн/кг, а в декабре опустился до 76,37 грн/кг.

В «Ашан» ценник на гречку на сегодняшний день самый низкий — 67,30 грн за кг. В «Метро» гречка стоит 71,90 грн за кг, в Varus — 89,90 грн за кг.

По данным Минагрополитики, дефицита гречки в Украине в этом году не прогнозируется. Урожая аграрии собрали 156 тыс. т, при ежегодной потребности населения 110-110 тыс. тонн.

Только Львовщина в 2022 году собрала около 9,5 тыс. тонн гречки, что в 2,5 раза больше урожая 2021 года. Достичь таких результатов львовским аграриям удалось, прежде всего, благодаря увеличению посевных площадей на 70% до 6,3 тыс. га.

Первый заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий подчеркнул, что Украина не только полностью обеспечит себя гречкой, но и сформирует резерв.

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