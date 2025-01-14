В Украине цены на яблоки самые высокие за последние восемь лет — Finance.ua

В Украине цены на яблоки самые высокие за последние восемь лет Сегодня 06:44 — Аграрный рынок

В Украине цены на яблоки самые высокие за последние восемь лет

Украинские хозяйства предлагают к продаже яблоки по цене 25−32 грн/кг, что является самым высоким показателем за последние восемь лет.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта EastFruit

«Сейчас яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25−32 грн/кг (0,59−0,76 долл./кг), в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий фруктов, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на яблоки выросли из-за активизации торговли, а, по словам производителей, спрос на яблоки стремительно вырос.

Аналитики объясняют, что предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что способствует росту цен. Так, большинство садоводов продают яблоки более низкого качества, которые ухудшились из-за длительного хранения. В то же время качественный фрукт обычно экспортируют или же будут продавать не раньше весны.

Отмечается, что в настоящее время яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Укрінформ По материалам:

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