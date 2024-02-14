В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы — Finance.ua

В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы

Кабинет Министров утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Постановление будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) относительно привлечения, получения, передачи и учета оказания международной военной помощи (МВП)», — говорится в сообщении.

МВП — новое понятие, которое вводится этим постановлением и будет касаться всей помощи, оказываемой для поддержки сил обороны на безвозмездной основе во время военного положения.

«Наша цель — создать „единое окно“ общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали неотложные потребности нашего войска», — подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Кроме этого, в постановлении заложен механизм отчетности по полученной технике.

«Иногда возникают ситуации, когда партнеры, например, поставили определенное количество бронированной техники в Национальную гвардию, входящую в силы обороны. И Нацгвардия ведет внутренний учет. Теперь эта техника будет отражена в общем отчете о предоставлении помощи Силам обороны. Это, во-первых, позволит изучить опыт и эффективность использования оказанной помощи. Во-вторых, это четкая отчетность для наших международных доноров», — подчеркнул Гайдер.

Механизм получения международной военной помощи будет построен следующим образом:

Первый этап. Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы в командования видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, разрабатывающим перечень потребностей МВП за все составляющие Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров.

Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы в командования видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, разрабатывающим перечень потребностей МВП за все составляющие Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров. Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, доказывание единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня.

Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, доказывание единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня. Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.

Рассмотрение предложений партнеров. Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном Хабе, где создан «Украинский логистический пункт», перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями).

Логистика и учет: прием материальных средств на международном Хабе, где создан «Украинский логистический пункт», перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями). Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВП.

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