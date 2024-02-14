В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы — Finance.ua

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В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы

Казна и Политика
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В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы
В Украине будут по-новому контролировать использование военной помощи из-за границы
Кабинет Министров утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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«Постановление будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) относительно привлечения, получения, передачи и учета оказания международной военной помощи (МВП)», — говорится в сообщении.
МВП — новое понятие, которое вводится этим постановлением и будет касаться всей помощи, оказываемой для поддержки сил обороны на безвозмездной основе во время военного положения.
«Наша цель — создать „единое окно“ общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали неотложные потребности нашего войска», — подчеркнул заместитель министра обороны Станислав Гайдер.
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Кроме этого, в постановлении заложен механизм отчетности по полученной технике.
«Иногда возникают ситуации, когда партнеры, например, поставили определенное количество бронированной техники в Национальную гвардию, входящую в силы обороны. И Нацгвардия ведет внутренний учет. Теперь эта техника будет отражена в общем отчете о предоставлении помощи Силам обороны. Это, во-первых, позволит изучить опыт и эффективность использования оказанной помощи. Во-вторых, это четкая отчетность для наших международных доноров», — подчеркнул Гайдер.

Механизм получения международной военной помощи будет построен следующим образом:

  • Первый этап. Формирование потребности. Военные части посылают свои запросы в командования видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генеральный штаб является основным органом военного управления, разрабатывающим перечень потребностей МВП за все составляющие Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров.
  • Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, доказывание единой согласованной необходимости на встречах высокого уровня.
  • Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.
  • Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном Хабе, где создан «Украинский логистический пункт», перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (военными частями).
  • Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВП.

Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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