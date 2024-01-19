Цифровизация армии. В Минобороны объяснили, как будет работать электронная система — Finance.ua
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Цифровизация армии. В Минобороны объяснили, как будет работать электронная система

Казна и Политика
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Цифровизация армии. В Минобороны объяснили, как будет работать электронная система
Цифровизация армии. В Минобороны объяснили, как будет работать электронная система
Новый законопроект № 10 062 о цифровизации армии должен усовершенствовать электронный военный учет. Также ожидается, что в Украине получить статус УБД можно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.
«Реестр военнообязанных не будет размещаться в облаке (стран-членов НАТО. — Ред.). Он расположен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации», — сказала она.
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Как пояснили в Минобороны, новый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в реестре военнообязанных, резервистов и призывников «Оберег». По словам заместителя министра, это позволит наполнять «Оберег» по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.
«Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров», — заявила она.
Черногоренко добавила, что в Украине появится электронный кабинет военнообязанного.
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«Он будет создан. Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно», — пояснила замминистра.
Черногоренко подчеркнула, что будет введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.
«Мы стремимся, чтобы эта услуга была максимально быстрой и клиентоориентированной. И мы сможем после вступления закона в силу все сведения о получении такого статуса обрабатывать онлайн без лишних бумажных справок», — сказала она.
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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла законопроект № 10 062 по цифровизации армии. Документ был принят в целом.
Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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