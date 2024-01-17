Выплаты военным за год составили 950 млрд грн — Finance.ua

Выплаты военным за год составили 950 млрд грн Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Выплаты военным за год составили 950 млрд грн

На денежное содержание военнослужащих в 2023 году было направлено 943,8 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 января 2024, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«За январь-декабрь 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3034,2 млрд грн. В декабре 2023 года расходы составляли 401,4 млрд гривен», — сказано в сообщении.

В структуре расходов больше всего направлено:

1 223,2 млрд грн (в декабре — 141,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 40,3% от общего объема расходов, затраченных за январь-декабрь 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 943,8 млрд грн (в декабре — 107,8 млрд грн).

762,7 млрд грн (в декабре — 124,8 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 25,1% от общего объема расходов. В том числе: 516,8 млрд грн — для поддержки Вооруженных сил Украины и 139,4 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

527,8 млрд грн (в декабре — 54,4 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 17,4% от общего объема расходов. В том числе: 271,9 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и 173,9 млрд грн — для выплаты на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

247,6 млрд грн (в декабре — 22,6 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 8,2% от общего объема;

148,6 млрд грн (в декабре — 13 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 4,9% от общего объема.

Инфографика: Минфин

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