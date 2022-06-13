В Украине будет создана база данных энергопотребительной продукции — Finance.ua

В Украине будет создана база данных энергопотребительной продукции

Сегодня 11:45 — Энергетика

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в рамках закона «Об энергетической эффективности» работает над созданием базы данных энергопотребительной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Закон предусматривает внедрение европейских инструментов для повышения уровня энергоэффективности. Среди них — экодизайн и энергомаркировка оборудования и техники, что, в свою очередь, предусматривает создание базы данных энергопотребительской продукции в Украине. "В эту базу будут включены товары, которые вводятся в оборот и на которые распространяются требования технических регламентов по энергетической маркировке энергопотребительской продукции.

Госэнергоэффективность будет формировать и вести эту базу на своем официальном сайте. Механизм ее функционирования разрабатывается, — уточнили в агентстве.

В Госэнергоэффективности сообщили, что создание базы обеспечит потребителей достоверной информацией о введенной в оборот энергопотребительской продукции, классах энергоэффективности, указанных на этикетке, и другие технические параметры в информационном листе продукции, а также будет содействовать органам государственного рыночного надзора в исполнении ими своих обязанностей.

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