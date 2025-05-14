В Украине будет создан реестр запрещенного софта — Finance.ua

В Украине будет создан реестр запрещенного софта Сегодня 07:17 — Технологии&Авто

В Украине будет создан реестр запрещенного софта

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) завершает подготовку проекта правительственного постановления, которое будет регулировать создание и использование в Украине реестра запрещенного программного обеспечения.

Об этом заявил директор департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Госспецсвязи Игорь Стельник во время конференции «Свое.ІТ 2025» в Киеве.

«Вопрос вражеского софта — очень болезненный. Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского программного обеспечения под отечественные или европейские бренды», — сказал чиновник.

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Несмотря на решение СНБО, согласно которому в отношении ряда российских веб-страниц и программных продуктов применялись санкции, по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.

Поэтому, по словам Стельника, решить эту проблему должен недавно принятый Верховной радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон № 11290. Документ обязал госорганы использовать программное обеспечение, за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного софта.

«Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которая будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество», — сказал он.

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