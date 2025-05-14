В Украине будет создан реестр запрещенного софта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине будет создан реестр запрещенного софта

Технологии&Авто
0
В Украине будет создан реестр запрещенного софта
В Украине будет создан реестр запрещенного софта
Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) завершает подготовку проекта правительственного постановления, которое будет регулировать создание и использование в Украине реестра запрещенного программного обеспечения.
Об этом заявил директор департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Госспецсвязи Игорь Стельник во время конференции «Свое.ІТ 2025» в Киеве.
«Вопрос вражеского софта — очень болезненный. Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского программного обеспечения под отечественные или европейские бренды», — сказал чиновник.
Читайте также
Несмотря на решение СНБО, согласно которому в отношении ряда российских веб-страниц и программных продуктов применялись санкции, по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.
Поэтому, по словам Стельника, решить эту проблему должен недавно принятый Верховной радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон № 11290. Документ обязал госорганы использовать программное обеспечение, за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного софта.
«Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которая будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество», — сказал он.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems