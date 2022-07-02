В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен — Finance.ua

В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен Сегодня 13:34 — Криминал

В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен

Правоохранители арестовали имущество российских корпораций на сумму около 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

«В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили активы российских корпораций более чем на 4,5 млрд гривен, в том числе в оффшорах, которые могли использоваться в подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

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В настоящее время наложен арест на имущество и корпоративные права девяти украинских предприятий, а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки. Фирмы принадлежат российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УКУ, расследование продолжается.

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