В Украине арестовали уже 31 млрд грн российского имущества с начала полномасштабной войны — Finance.ua
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В Украине арестовали уже 31 млрд грн российского имущества с начала полномасштабной войны

Казна и Политика
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С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировало арест имущества граждан россии на сумму около 31 млрд грн. Речь идет об имуществе россиян, совершивших правонарушения в экономической сфере на территории нашего государства.
Об этом сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона.
«В фокусе усиленного внимания БЭБ — предприятия, владельцами которых выступают представители страны-агрессора. Уже обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 млрд грн — это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях. Надеюсь, что в скором времени, по решению суда, эти средства и активы начнут работать только в пользу Украины», — подчеркнул Вадим Мельник.
Напомним, на этой неделе сотрудники БЭБ при процессуальном руководстве ОГП разоблачили россиянина, который скрыл доход от передачи в аренду коммерческой недвижимости в одной из областей нашего государства. Бюджет Украины от его деятельности недополучил почти 19 млн грн.
В настоящее время суд наложил арест на банковские счета, земельные участки и недвижимость этого лица. Примерная стоимость арестованного имущества составляет около 1,3 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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