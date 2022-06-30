В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов — Finance.ua
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В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов

Фондовый рынок
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В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов
В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов
В Харькове суд наложил арест на 80 млн грн активов компании, учредителем которой является юридическое лицо республики Беларусь.
Об этом в телеграме сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Судом удовлетворено ходатайство прокуроров о наложении ареста на денежные взносы и недвижимое имущество предприятия, учредителем которого является юридическое лицо республики беларусь, на сумму более 80 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы для управления в АРМА», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что должностные лица предприятия обеспечивают на территории Украины хозяйственную деятельность по взаимодействию с беларусью.
Досудебное расследование ведется по факту производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с рб (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, 29 июня Харьковская областная прокуратура проинформировала, что на Киевский райсуд Харькова наложил арест на корпоративные права трех ООО, основанных россиянами и белорусами, почти на 80 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы для управления в АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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