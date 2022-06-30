В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов — Finance.ua

В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

В Украине арестовали активы белорусской компании на ₴80 миллионов

В Харькове суд наложил арест на 80 млн грн активов компании, учредителем которой является юридическое лицо республики Беларусь.

Об этом в телеграме сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Судом удовлетворено ходатайство прокуроров о наложении ареста на денежные взносы и недвижимое имущество предприятия, учредителем которого является юридическое лицо республики беларусь, на сумму более 80 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы для управления в АРМА», — говорится в сообщении.

Читайте также Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов

Отмечается, что должностные лица предприятия обеспечивают на территории Украины хозяйственную деятельность по взаимодействию с беларусью.

Досудебное расследование ведется по факту производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с рб (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, 29 июня Харьковская областная прокуратура проинформировала, что на Киевский райсуд Харькова наложил арест на корпоративные права трех ООО, основанных россиянами и белорусами, почти на 80 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы для управления в АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.