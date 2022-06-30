Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов — Finance.ua

Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов

Правоохранители наложили арест на 94 универсальных контейнера стоимостью почти 18 млн гривен, которые находились в собственности российских компаний.

Об этом Национальная полиция сообщает в Телеграм

«Установлено, что фактические владельцы имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и оффшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований», — отметили в полиции.

Кроме того, правоохранители предполагают введение различных схем и механизмов с целью утаивания конечных собственников имущества с целью избежать принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов.

Контейнеры переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщал Укринформ, в начале июня правоохранители наложили арест на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям российской федерации и республики беларусь.

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Укрінформ По материалам:

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