Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов — Finance.ua
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Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов

Казна и Политика
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Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов
Полиция арестовала российские контейнеры на ₴18 миллионов
Правоохранители наложили арест на 94 универсальных контейнера стоимостью почти 18 млн гривен, которые находились в собственности российских компаний.
Об этом Национальная полиция сообщает в Телеграм.
«Установлено, что фактические владельцы имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и оффшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований», — отметили в полиции.
Кроме того, правоохранители предполагают введение различных схем и механизмов с целью утаивания конечных собственников имущества с целью избежать принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов.
Контейнеры переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Как сообщал Укринформ, в начале июня правоохранители наложили арест на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям российской федерации и республики беларусь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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