В Украине аренду земли хотят привязать к нормативной денежной оценке — Finance.ua

В Украине аренду земли хотят привязать к нормативной денежной оценке Сегодня 20:36 — Аграрный рынок

В Украине аренду земли хотят привязать к нормативной денежной оценке

В Верховную Раду внесли проект закона № 11 287 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об уточнении некоторых положений, связанных с определением размера арендной платы за землю».

Проект закона предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «Об аренде земли», которыми предусматривается определить, что размер арендной платы устанавливается в договоре аренды земли и рассчитывается в процентах от нормативной денежной оценки земли, выраженной в денежном эквиваленте на дату заключения договора аренды.

По словам авторов, принятие законопроекта обеспечит применение нормативной денежной оценки земельного участка как основы для определения размера арендной платы, а изменение нормативной денежной оценки как основание для пересмотра размера арендной платы за землю.

Следует отметить, что согласно статье 21 Закона Украины «Об аренде земли», арендная плата за землю — это платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком согласно договору аренды земли.

Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются с согласия сторон в договоре аренды.

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