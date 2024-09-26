Аграрии засеяли 0,9 млн га озимыми зерновыми — Finance.ua
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Аграрии засеяли 0,9 млн га озимыми зерновыми

Аграрный рынок
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Аграрии засеяли 0,9 млн га озимыми зерновыми
Аграрии засеяли 0,9 млн га озимыми зерновыми
Сельскохозяйственные предприятия на 25 сентября засеяли 1,807 млн ​​га озимыми культурами, в том числе 944,5 тыс. га озимыми зерновыми, под урожай 2025 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, засеяно 878,8 тыс. га озимой пшеницей, 45 тыс. га озимым ячменем, 20,7 тыс. га озимой рожью, а также 862,2 тыс. га озимым рапсом.
Среди лидеров по севу озимых зерновых аграрии Полтавщины — 106,4 тыс. га, Кировоградщины — 105,8 тыс. га, Николаевщины — 89,9 тыс. га.
При этом аграрии Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской и Львовской областей завершили сев озимого рапса.
Сельскохозяйственные предприятия планируют посеять озимую пшеницу на площади 4,5−5 млн. га под урожай 2025 года.
По материалам:
Українські Новини
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