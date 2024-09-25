Украина начала завозить картофель из-за границы из-за дефицита производства — Finance.ua

Украина начала завозить картофель из-за границы из-за дефицита производства Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Украина начала завозить картофель из-за границы из-за дефицита производства

Украина в сентябре начала импорт картофеля из Польши и Литвы из-за роста спроса и опасений по поводу дефицита качественной продукции.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что с 1 по 23 сентября 2024 года страна уже получила три грузовика картофеля из Литвы (22 т за 10,5 тыс. долл.) и Польши (41 т за 20,1 тыс. долл.).

По данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2024 года Украина импортировала 15 тыс. т картофеля (более 9 млн долл.), в то время как экспорт составил 760 т (215 тыс. долл.).

Аналитики проекта считают, что импорт картофеля начался из-за роста спроса среди оптовиков и розничных сетей, а также из-за спекуляций относительно вероятного дефицита качественного картофеля, собственно этим обусловлен рост цен.

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались кое-что показать:

Ухудшение урожая в этом году способствовало повышению цен и росту спроса на импорт картофеля. Эксперты мониторингового проекта отмечают, что основными причинами импорта картофеля стали рост спроса из-за потребностей армии, миграции населения, а также сокращения локального производства в Украине.

Как сообщалось, в Украине стремительно растет цена на продовольственный картофель из-за достаточно высокого спроса со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей и слухов о нехватке.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.