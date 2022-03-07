В Украине аграрии начинают самую тяжелую в истории весеннюю посевную — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
АКЦИЯ

В Украине аграрии начинают самую тяжелую в истории весеннюю посевную

Сегодня 22:04Аграрный рынок
31
Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и сверхважно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
«Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы — армия, которая сможет выстоять, вы — наша надежда», — отметил министр.
Он сообщил, что правительство ввело бронирование военнообязанных.
«Аграрные предприятия и производители продовольствия — подавайте на Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время», — проинформировал Лещенко.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.