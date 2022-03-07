В Украине аграрии начинают самую тяжелую в истории весеннюю посевную — Finance.ua

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В Украине аграрии начинают самую тяжелую в истории весеннюю посевную

Сегодня 22:04 — Аграрный рынок

Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и сверхважно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

«Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы — армия, которая сможет выстоять, вы — наша надежда», — отметил министр.

Он сообщил, что правительство ввело бронирование военнообязанных.

«Аграрные предприятия и производители продовольствия — подавайте на Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время», — проинформировал Лещенко.

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