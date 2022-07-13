В Turkish Airlines рассказали, как украинцам вернуть деньги за отмененные «летние» авиарейсы — Finance.ua

В Turkish Airlines рассказали, как украинцам вернуть деньги за отмененные «летние» авиарейсы Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Украину до конца лета 2022 года и рассказала, как украинцам вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты.

«Наши рейсы в/из Украины отменены до 31.08.2022 (включительно)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, рейсы которых были отменены в и из Украины в период с 24 февраля по 23 августа 2022 (включительно), могут бесплатно забронировать и изменить маршрут.

Можно бесплатно вернуть билеты, которые никогда не использовались, а также частично использованные билеты, по которым поездка не завершена.

Кроме того, можно продлить срок действия билета до 31 октября 2022 (включительно) без всякой разницы в комиссии или штрафа.

«Изменить билеты и вернуть средства можно на веб-сайте Turkish Airlines, в мобильных приложениях, офисах продаж, колл-центре и агентствах, у которых был приобретен билет», — говорится в сообщении.

Соответствующие заявки будут действительны только для рейсов, выполняемых Turkish Airlines и AnadoluJet.

Также авиакомпания до конца лета отменила рейсы в Минск (беларусь), Сочи, Ростов и Екатеринбург (россия).

УНІАН По материалам:

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