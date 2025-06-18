«Укрбуд» ушел с молотка за 805,001 млн грн (детали) — Finance.ua

«Укрбуд» ушел с молотка за 805,001 млн грн (детали)
18 июня состоялся аукцион по приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд» в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи». Компания является объектом крупной приватизации.
Об этом говорится в информации на сайте «Prozorro.Продажи».
Уставный капитал общества составляет 193,136 млн гривен, а его основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Торги за компанию проводились по правилам трехраундового английского аукциона, где участники пошагово повышали цену.
В результате аукциона компанию продали за 805,001 млн грн, что более чем втрое превысило стартовую цену в 262,646 млн грн.
По данным «Prozorro.Продажи», в аукционе участвовали 5 компаний. Победителем стало ООО «Петро Ойл энд Кемикалс».
Компания-победитель предложила на 1000 грн больше, чем ближайший конкурент — «Техно-Онлайн», который предлагал 805 млн грн.
Что включает объект приватизации:
- 147 единиц недвижимого имущества по всей стране;
- 10 дочерних предприятий (проектные институты, учебно-курсовые комбинаты);
- свыше 255 млн грн балансовой стоимости активов;
- 17 земельных участков (в общей сложности более 16 га);
- свыше 250 договоров аренды с контрагентами.
Локация головного офиса — г. Киев, ул. Сверстюка, 23. Рядом — железная дорога и станция метро «Левобережная».
Напомним, Фонд государственного имущества Украины объявил на 18 июня аукцион по приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд».
Стартовая цена объекта составляла 262,65 млн грн (без НДС).
Условием же продажи предприятия является погашение в течение 6 месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом, сохранение основных видов деятельности, запрет на увольнение работников в течение полугода и направление в госбюджет дивидендов за 2024 год.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о включении 100% акций АО «Укрбуд» в список объектов крупной приватизации. «Укрбуд» был передан в управление Фонда государственного имущества Украины в январе 2023 года.
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