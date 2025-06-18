«Укрбуд» ушел с молотка за 805,001 млн грн (детали) — Finance.ua

«Укрбуд» ушел с молотка за 805,001 млн грн (детали) Сегодня 16:24 — Фондовый рынок

«Укрбуд» ушел с молотка за 805,001 млн грн (детали)

18 июня состоялся аукцион по приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд» в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи». Компания является объектом крупной приватизации.

Об этом говорится в информации на сайте « Prozorro.Продажи»

Уставный капитал общества составляет 193,136 млн гривен, а его основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Торги за компанию проводились по правилам трехраундового английского аукциона, где участники пошагово повышали цену.

В результате аукциона компанию продали за 805,001 млн грн, что более чем втрое превысило стартовую цену в 262,646 млн грн.

По данным «Prozorro.Продажи», в аукционе участвовали 5 компаний. Победителем стало ООО «Петро Ойл энд Кемикалс».

Компания-победитель предложила на 1000 грн больше, чем ближайший конкурент — «Техно-Онлайн», который предлагал 805 млн грн.

Что включает объект приватизации:

147 единиц недвижимого имущества по всей стране;

10 дочерних предприятий (проектные институты, учебно-курсовые комбинаты);

свыше 255 млн грн балансовой стоимости активов;

17 земельных участков (в общей сложности более 16 га);

свыше 250 договоров аренды с контрагентами.

Локация головного офиса — г. Киев, ул. Сверстюка, 23. Рядом — железная дорога и станция метро «Левобережная».

Напомним, Фонд государственного имущества Украины объявил на 18 июня аукцион по приватизации 100% акций ГАО «Строительная компания «Укрбуд».

Стартовая цена объекта составляла 262,65 млн грн (без НДС).

Условием же продажи предприятия является погашение в течение 6 месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом, сохранение основных видов деятельности, запрет на увольнение работников в течение полугода и направление в госбюджет дивидендов за 2024 год.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о включении 100% акций АО «Укрбуд» в список объектов крупной приватизации. «Укрбуд» был передан в управление Фонда государственного имущества Украины в январе 2023 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.