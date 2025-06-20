АМКУ оштрафовал 2 компании за нарушения на торгах активами банков-банкротов — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал 2 компании за нарушения на торгах активами банков-банкротов

Фондовый рынок
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АМКУ оштрафовал 2 компании за нарушения на торгах активами банков-банкротов
АМКУ оштрафовал 2 компании за нарушения на торгах активами банков-банкротов
19 июня 2025 года Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал, что ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохиллс Веста» совершили нарушение — искажение результатов аукционов.
О чем идет речь
Речь идет об участии указанных субъектов хозяйствования в аукционах, проведенных на международной платформе «FIRST FINANCIAL NETWORK» по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц по продаже активов, состоящих из прав требования и других имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности банков.
ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохилс Веста» приняли участие в аукционах по реализации активов 15 банков, признанных неплатежеспособными.
Активы, реализуемые в составе лотов, касаются кредитных договоров и договоров обеспечения по кредитным договорам сотен предприятий, осуществлявших свою хозяйственную деятельность в различных сферах экономики, в частности, на рынках по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, электротоваров, строительных материалов.
Начальная цена реализации лотов составляла около 4 млрд грн.
По результатам рассмотрения дела Комитет установил факты, свидетельствующие о совместном, скоординированном поведении ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохиллс Веста», единстве их экономических интересов и, как следствие, отсутствии конкуренции между ними во время участия в этих аукционах.
Поэтому Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО «ФК «Гелиос» и ООО «ФК «Инвестохилс Веста» нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их более чем на 6 грн.
По материалам:
Finance.ua
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