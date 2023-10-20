В Турции убеждены, что работу «зернового соглашения» можно возобновить — посол Сегодня 10:35 — Аграрный рынок

В Турции убеждены, что работу «зернового соглашения» можно возобновить — посол

В Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно и продолжают прилагать усилия в этом направлении, оставаясь на контакте как с основными «игроками», так и со сторонами, которые могут способствовать процессу.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, завершающий свою каденцию на этом посту, передает «Европейская правда».

«Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами», — сказал Ягмур Гюльдере.

Дипломат выразил мнение, что Черноморская зерновая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству Турции с ООН, Украиной и россией.

«Таким образом, наши контакты со всеми этими игроками продолжаются. Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут играть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор „отжившим“. Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить», — сказал посол.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что «зерновой коридор» из украинских портов может функционировать без участия россии, которая, по его словам, является в нем «чрезмерным звеном».

россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы в середине лета. После этого долгое время были надежды, что влияние президента Турции все же убедит москву вернуться к «зерновому соглашению», но этого не произошло.

Економічна Правда По материалам:

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