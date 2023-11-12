В Турции стартовало производство новой Toyota C-HR — Finance.ua
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В Турции стартовало производство новой Toyota C-HR

Фондовый рынок
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Начато производство новой Toyota C-HR. У новинки будет только гибридный или электрический привод, пишет Автосоветы.
Toyota начала производство совершенно нового Toyota C-HR на своем заводе в Сакарье, Турция. Благодаря новым инвестициям в размере 308 миллионов евро в свои производственные мощности Toyota Motor Manufacturing Turkey стала первым европейским заводом Toyota, который производит подключаемые к электросети гибридные автомобили.
Абсолютно новая Toyota C-HR будет поставляться с четырьмя электрифицированными силовыми агрегатами: гибридными электрическими (HEV) объемом 1,8 и 2,0 л, моделью HEV объемом 2,0 л с полным интеллектуальным приводом (AWD-i) и 2, 0-литровым гибридом от электросети. Электрическая модель (PHEV).
Toyota стремится добиться полной углеродной нейтральности в Европе к 2040 году и нацелена на достижение углеродной нейтральности на всех своих европейских производственных мощностях к 2030 году.
у Toyota в настоящее время функционирует восемь европейских заводов, расположенных в Португалии, Великобритании, Франции, Польше, Чехии и Турции.
По материалам:
Finance.ua
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