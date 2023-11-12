В Турции стартовало производство новой Toyota C-HR — Finance.ua

В Турции стартовало производство новой Toyota C-HR Сегодня 01:10 — Фондовый рынок

Начато производство новой Toyota C-HR. У новинки будет только гибридный или электрический привод, пишет Автосоветы.

Toyota начала производство совершенно нового Toyota C-HR на своем заводе в Сакарье, Турция. Благодаря новым инвестициям в размере 308 миллионов евро в свои производственные мощности Toyota Motor Manufacturing Turkey стала первым европейским заводом Toyota, который производит подключаемые к электросети гибридные автомобили.

Абсолютно новая Toyota C-HR будет поставляться с четырьмя электрифицированными силовыми агрегатами: гибридными электрическими (HEV) объемом 1,8 и 2,0 л, моделью HEV объемом 2,0 л с полным интеллектуальным приводом (AWD-i) и 2, 0-литровым гибридом от электросети. Электрическая модель (PHEV).

Toyota стремится добиться полной углеродной нейтральности в Европе к 2040 году и нацелена на достижение углеродной нейтральности на всех своих европейских производственных мощностях к 2030 году.

у Toyota в настоящее время функционирует восемь европейских заводов, расположенных в Португалии, Великобритании, Франции, Польше, Чехии и Турции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.