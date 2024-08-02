В Турции рассказали, когда Украине передадут корвет «Гетман Иван Выговский» — Finance.ua

В Турции рассказали, когда Украине передадут корвет «Гетман Иван Выговский» Сегодня 13:36

В Турции рассказали, когда Украине передадут корвет «Гетман Иван Выговский»

В турецком Стамбуле, вчера, 1 августа, прошла церемония спуска на воду военного корабля «Гетман Иван Выговский». Анкара передаст корвет Киеву уже в первом квартале 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора турецкой судостроительной компании STM Озгюра Гюлерюза во время церемонии по случаю спуска на воду корвета «Гетман Иван Выговский», которого цитирует Kırım Haber Ajansı

По словам Гюлерюза, Украина и Турция приступили к реализации проекта еще в 2020 году после переговоров между делегациями. Позже страны подписали соглашение в области развития оборонной промышленности.

Строительство «Гетмана Ивана Выговского» началось в 2022 году. Первое плавание запланировано в 2026, а уже в первом квартале 2027 корвет передадут Украине.

«Мы с уважением чтим память украинских воинов и людей, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Я хотел бы сказать, что мы всегда стоим рядом с Украиной, которая переживает сложный период как страна, и что мы продолжим наши усилия по укреплению украинского флота», — добавил Гюллерюз.

Соглашение между Турцией и Украиной

В 2020 году Украина заказала у Турции корабли типа корвет Ada. «Гетман Иван Мазепа», построенный в Турции, был спущен на воду в октябре 2022 года. Уже в конце того же года началось строительство «Гетмана Ивана Выговского».

Сначала корабли планировали оснастить на судостроительном заводе «Океан» в Украине, однако планы изменились после полномасштабного вторжения российских террористов.

В марте 2024 года Военно-морские силы (ВМС) заявили о подготовке украинского экипажа для службы на «Мазепе». Также уже в мае первый корвет вышел на первые ходовые испытания.

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