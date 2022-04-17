В Турции раскрыли детали о новой авиакомпании «только для россиян» — Finance.ua

В Турции раскрыли детали о новой авиакомпании «только для россиян»

Сегодня 14:28 — Фондовый рынок

Стали известны детали о новой турецкой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на курорты Турции

Об этом пишет Airport Haber

Сообщается, что новая авиакомпания, получившая название Southwind, официально приступит к своей деятельности в конце мая. Базироваться она будет в Анталии.

Планируется, что сначала Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ранее власти Турции приняли «дорожную карту» по привлечению туристов из россии, включающую три основных пункта.

Первый пункт касается предоставления кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в россии турецким туроператорам, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита — 300 миллионов долларов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.

Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, что предполагает выделение 1,5 миллиона мест для «пакетных» туристов из россии. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантированно посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и перевозить только туристов из россии в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из россии.

Отметим, россия уже несколько лет является лидером по количеству отправленных туристов в Турцию. Так, в 2021 году в стране отдохнули почти 4,7 миллиона российских туристов, тогда как в 2022 году Турция ожидала 7 миллионов отдыхающих из россии. В январе-феврале этого года поток туристов в Турцию увеличился на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с началом войны в марте их количество существенно уменьшилось.

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