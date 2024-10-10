В Турции опробовали на воде лоцманский катер, построенный для Украины (видео) — Finance.ua

В Турции опробовали на воде лоцманский катер, построенный для Украины (видео) Сегодня 07:10 — Технологии&Авто

В Турции прошли ходовые испытания первого построенного по заказу Администрации морских портов Украины лоцманского катера.

Об этом сообщила в Фейсбуке АМПУ

«1 октября в Турции прошли первые ходовые испытания нового лоцманского катера, построенного по заказу ГП «АМПУ» турецкой верфью Измир за финансирование USAID в рамках проекта «Экономическая поддержка Украины», — говорится в сообщении.

Это первый из двух катеров, построенных на турецкой верфи. Ходовые испытания второго катера запланированы на следующий месяц.

По проекту USAID «Экономическая поддержка Украины» предусмотрена закупка трех новых лоцботов для ГП «АМПУ».

Укрінформ По материалам:

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