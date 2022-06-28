В Турции нашли запасы нефти на 1 миллиард долларов — Finance.ua

В Турции нашли запасы нефти на 1 миллиард долларов
В Турции в ходе двухлетней разведывательной работе на исследовательских месторождениях, была найдена высококачественная нефть в двух скважинах в провинции Адана.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, стоипость запасов черного золота оценили примерно в 1 млрд долл.
«Пробурив еще 8 скважин на том же месторождении, хотим продолжить работу на 10 скважинах», — добавил он.
Залежи нефти были обнаружены возле Сойсалы в районе Джейхан провинции Адана на исследовательских месторождениях «Чукурова 1» и «Чукурова 2», принадлежащих Turkish Petroleum Corporation (TPAO).
Подводный трубопровод для Турции
Турция ведет строительство подводного трубопровода для доступа к месторождению природного газа в Черном море.
Так правительство страны хочет избавиться зависимости от импортных энергоресурсов, в частности из рф.
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что к первому кварталу 2023 года на газовом месторождении Сакарья, которое было открыто в августе 2020 года, можно добывать 10 миллионов кубометров голубого топлива.
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