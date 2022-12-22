В Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото)

13
Немногие знают, но в Тунисе есть собственный автопром. Местная компания Wallyscar представила свою новую модель — компактный седан Wallys 719, который будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и в соседних государствах.
В Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото)
На самом деле, это перелицованный вариант иранского IKCO Runna Plus, который вышел в 2020 году и является модернизированной версией IKCO Runna. Та, в свою очередь, появилась в 2011 году и основана на агрегатах седана Peugeot 206 SD 2005 года.
Седаны IKCO Runna Plus собирают в Тунисе крупноузловым методом из иранских машинокомплектов, однако тунисская машина отличается от нее собственными значками и шильдиками и другими радиаторными решетками, вертикальные прорези в которых напоминают модели Jeep.
В списке оснастки Wallys 719 значатся гидроусилитель руля, ABS, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, крепление Isofix для детских кресел, четыре электрических стеклоподъемника, кондиционер, противотуманные фары и электроподогрев зеркал.
Под капотом — 1,6-литровый бензиновый мотор Peugeot TU5JP4 мощностью 110 л. с. и 142 Нм. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой МКПП.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.