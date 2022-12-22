В Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото) — Finance.ua

В Тунисе представили недорогой седан собственного производства (фото) Сегодня 02:52

Немногие знают, но в Тунисе есть собственный автопром. Местная компания Wallyscar представила свою новую модель — компактный седан Wallys 719, который будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и в соседних государствах.

На самом деле, это перелицованный вариант иранского IKCO Runna Plus, который вышел в 2020 году и является модернизированной версией IKCO Runna. Та, в свою очередь, появилась в 2011 году и основана на агрегатах седана Peugeot 206 SD 2005 года.

Седаны IKCO Runna Plus собирают в Тунисе крупноузловым методом из иранских машинокомплектов, однако тунисская машина отличается от нее собственными значками и шильдиками и другими радиаторными решетками, вертикальные прорези в которых напоминают модели Jeep.

В списке оснастки Wallys 719 значатся гидроусилитель руля, ABS, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, крепление Isofix для детских кресел, четыре электрических стеклоподъемника, кондиционер, противотуманные фары и электроподогрев зеркал.

Под капотом — 1,6-литровый бензиновый мотор Peugeot TU5JP4 мощностью 110 л. с. и 142 Нм. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой МКПП.

MMR По материалам:

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