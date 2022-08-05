В Tinder отказались от идеи разработки виртуальной вселенной — Finance.ua
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В Tinder отказались от идеи разработки виртуальной вселенной

Технологии&Авто
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В Tinder отказались от идеи разработки виртуальной вселенной
В Tinder отказались от идеи разработки виртуальной вселенной
Материнская компания Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила об отмене всех планов по разработке собственной метавселенной.
Как стало известно, разработчики Match Group уже создали новый проект развития знакомств в виртуальной реальности. Впрочем, из-за «нестабильности цифровых миров» компания пока отказалась от запуска Tinder-мета вселенной.
«Знакомства в метавселенной важны для привлечения молодого поколения пользователей, и мы готовы двигаться в этой сфере. Однако, учитывая неопределенность относительно конечных нюансов метавселенной и того, что будет работать, а что нет, я поручил команде разрабатывать наши Web3-фишки, но не инвестировать большие суммы в создание собственной виртуальной реальности», — объяснил глава Match Group Ким Бернард в письме акционерам компании.
Стоит отметить, что именно благодаря приложениям и сайтам для знакомств криптовалютным мошенникам удалось похитить более 200 миллионов долларов.
По результатам исследования, проведенного Bankless Times, стало известно, что сайты для знакомств буквально «заполонили» мошенники, которые под видом романтического интереса «помогают» своим жертвам распрощаться с собственными криптовалютными накоплениями. Мошенники действуют по налаженной схеме: знакомятся с жертвой, входят в доверие, иногда общаясь с потенциальной жертвой до полугода, после чего начинают разговор об инвестициях в криптовалюту и направляют собеседника на собственную фейковую биржу криптовалют.
По схожей схеме работают криптоаферисты в LinkedIn, выдавая себя за профессиональных инвесторов. Они убеждают жертву вложить деньги в фишинговый ресурс, а затем выводят все накопления из кошелька пользователя.
По материалам:
noworries
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