В Тернопольской области впервые в Украине используют инновационную технологию ремонта мостов — Finance.ua
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В Тернопольской области впервые в Украине используют инновационную технологию ремонта мостов

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В Тернопольской области впервые в Украине используют инновационную технологию ремонта мостов
В Тернопольской области впервые в Украине используют инновационную технологию ремонта мостов
Мостовой переход через реку Серет в Тернополе возобновят с испытанием новейшей американской технологии — использованием неметаллической стеклопластиковой арматуры.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
«Впервые в Украине тернопольские мостостроители применили американскую технологию с использованием композитной неметаллической стеклопластиковой арматуры», — рассказал Надал.
По его словам, данная технология позволяет существенно снизить стоимость ремонта, а саму конструкцию моста — сделать легче и вдвое прочнее.
Технологическую документацию на выполнение ремонтных работ разрабатывали уже в Украине — специалисты кафедры аэропортов Национального транспортного университета.
Стеклопластиковая арматура изготовлена на основе стекловолокна с напылением песка. Применяется при высоких нагрузках и является самым надежным видом композитной арматуры в мире. Такая арматура в 2 раза крепче на разрыв, не ржавеет, в 9 раз легче металлической арматуры.
Используют ее в основном в фундаментах с повышенными нагрузками, при армировании дорог, мостов, промышленных полов. Она более эффективна и менее затратна, чем традиционная стальная арматура, потому что заменяет металл более тонким диаметром.
В настоящее время ее успешно используют в США, некоторых странах ЕС, Арабских Эмиратах, Японии, Саудовской Аравии, в частности для строительства мостов.
По материалам:
Телеканал 24
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