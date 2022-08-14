В Техасе криптовалюту будут добывать с помощью ветра — Finance.ua
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В Техасе криптовалюту будут добывать с помощью ветра

Финтех и Карты
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В Техасе криптовалюту будут добывать с помощью ветра
В Техасе криптовалюту будут добывать с помощью ветра
Компания Cipher Mining в своем Twitter сообщила о завершении развертывания биткоин-майнеров в новом дата-центре в Техасе. Он будет достигать мощности 40 МВт и питаться от ветряной электростанции. Хешрейт установлен на предприятии Alborz, оборудование составляет 1,3 EH/s. Это позволит майнить до 5,7 BTC в сутки.
Cipher Mining ожидает прибытия биткоин-майнеров для еще трех дата-центров в Техасе: Bear и Chief с совокупной мощностью 20 МВт, а также для предприятия на 205 МВт в Одессе (город США, в округах Эктор и Мидленд на юго-западе штата Техас).
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К началу 2023 года компания планирует достичь хешрейта в 6,9 EH/s с парком установок, средняя производительность которых составит 32,1 J/TH. Согласно заключенным контрактам, объекты Cipher обеспечены электроэнергией по тарифу примерно $0,0273 за кВт/ч.
«Мы завершили дата-центр Alborz, майнинговые установки находятся в пути для реализации начальных этапов в Bear и Chief, а наш объект в Одессе на 205 МВт мы планируем развернуть еще в этом году. Несмотря на сложные условия криптовалютного рынка, привлекательная экономика подразделения по майнингу биткоина дает нам уникальную возможность успешно продвигаться вперед», — сказал CEO Cipher Mining Тайлер Пейдж.
За второй квартал компания зафиксировала «чистый» ущерб в размере $19 миллионов (за полугодие — $27 миллионов). При этом в Cipher Mining заявили, что у них есть достаточные средства для окончания строительства всех четырех дата-центров.
По материалам:
noworries
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