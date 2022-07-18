В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии — Finance.ua
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В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии

Финтех и Карты
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В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии
В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии
Правительство Швеции попросило Энергетическое агентство отслеживать, сколько энергии используется для цифровой инфраструктуры, уделяя особое внимание добыче криптовалюты.
Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар сказал в интервью Bloomberg, что важнее обеспечить электроэнергией проекты по созданию рабочих мест, такие как сталелитейные заводы, чем майнеров биткоинов, использующих большое количество энергии.

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Министр Фарманбар отказался сообщить, какие меры он может предпринять для ограничения майнинга криптовалюты.
«Честно говоря, нам нужна энергия для более полезных вещей, чем Bitcoin», — цитирует Bloomberg слова Фарманбара в опубликованном сегодня отчете.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

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По материалам:
noworries
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