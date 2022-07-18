В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии — Finance.ua

В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии Сегодня 23:40 — Финтех и Карты

В Швеции могут ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии

Правительство Швеции попросило Энергетическое агентство отслеживать, сколько энергии используется для цифровой инфраструктуры, уделяя особое внимание добыче криптовалюты.

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар сказал в интервью Bloomberg, что важнее обеспечить электроэнергией проекты по созданию рабочих мест, такие как сталелитейные заводы, чем майнеров биткоинов, использующих большое количество энергии.

Министр Фарманбар отказался сообщить, какие меры он может предпринять для ограничения майнинга криптовалюты.

«Честно говоря, нам нужна энергия для более полезных вещей, чем Bitcoin», — цитирует Bloomberg слова Фарманбара в опубликованном сегодня отчете.

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noworries По материалам:

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