В ТЦК напомнили, за какие нарушения налагают штрафы на граждан

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжают налагать штрафы на военнообязанных граждан за нарушение правил воинского учета.
Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.
Если в течение 15 дней в ТЦК и СП не поступили сведения об уплате или обжаловании штрафа в суде, ведомство вправе направить постановление исполнительной службе для принудительного исполнения.

Самые распространенные нарушения

Среди основных нарушений правил воинского учета:
  • несвоевременное обновление персональных данных (изменение места жительства, семейного положения, образования или места работы без уведомления ТЦК и СП в семидневный срок);
  • неявка по повестке для уточнения учетных данных;
  • непрохождение военно-врачебной комиссии по мобилизационному распоряжению;
  • нарушение правил постановки на учет (в том числе по достижении 17-летнего возраста, освобождения из мест лишения свободы или в случае отсутствия регистрации как внутренне перемещенного лица);
  • другие нарушения.

Как сообщают о штрафе

Информацию о наложенном штрафе граждане могут получить:
  • через приложение «Резерв+»;
  • от групп оповещения;
  • от представителей Национальной полиции во время проверок, если лицо внесено в соответствующие реестры.

Важные моменты по уплате штрафа

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф необходимо уплатить в течение 15 дней. При принудительном взыскании сумма может быть увеличена, дополнительно начисляется 10% исполнительного сбора и расходы на проведение исполнительных действий.
Органы исполнительной службы могут применять меры принудительного исполнения, в частности:
  • арест банковских счетов;
  • арест имущества;
  • ограничение права управления транспортными средствами.
Подача иска в суд останавливает 15-дневный срок для уплаты штрафа до принятия окончательного решения.
Иск не останавливает арест счетов автоматически: во избежание блокирования карт во время судебных заседаний подают отдельное ходатайство.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что для поступления на государственную службу мужчины в возрасте до 60 лет должны иметь опыт военной или приравненной к ней службы. Соответствующая норма уточнена в новом законе. В то же время, требование об обязательном прохождении базовой общевойсковой подготовки отменено.
Также Кабинет Министров упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, смогут встать на воинский учет через приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Граждане в возрасте 25−60 лет, не состоящие на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Также по теме
Также по теме
