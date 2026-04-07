В ТЦК напомнили, за какие нарушения налагают штрафы на граждан
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжают налагать штрафы на военнообязанных граждан за нарушение правил воинского учета.
Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.
Если в течение 15 дней в ТЦК и СП не поступили сведения об уплате или обжаловании штрафа в суде, ведомство вправе направить постановление исполнительной службе для принудительного исполнения.
Самые распространенные нарушения
Среди основных нарушений правил воинского учета:
- несвоевременное обновление персональных данных (изменение места жительства, семейного положения, образования или места работы без уведомления ТЦК и СП в семидневный срок);
- неявка по повестке для уточнения учетных данных;
- непрохождение военно-врачебной комиссии по мобилизационному распоряжению;
- нарушение правил постановки на учет (в том числе по достижении 17-летнего возраста, освобождения из мест лишения свободы или в случае отсутствия регистрации как внутренне перемещенного лица);
- другие нарушения.
Как сообщают о штрафе
Информацию о наложенном штрафе граждане могут получить:
- через приложение «Резерв+»;
- от групп оповещения;
- от представителей Национальной полиции во время проверок, если лицо внесено в соответствующие реестры.
Важные моменты по уплате штрафа
Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф необходимо уплатить в течение 15 дней. При принудительном взыскании сумма может быть увеличена, дополнительно начисляется 10% исполнительного сбора и расходы на проведение исполнительных действий.
Органы исполнительной службы могут применять меры принудительного исполнения, в частности:
- арест банковских счетов;
- арест имущества;
- ограничение права управления транспортными средствами.
Подача иска в суд останавливает 15-дневный срок для уплаты штрафа до принятия окончательного решения.
Иск не останавливает арест счетов автоматически: во избежание блокирования карт во время судебных заседаний подают отдельное ходатайство.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что для поступления на государственную службу мужчины в возрасте до 60 лет должны иметь опыт военной или приравненной к ней службы. Соответствующая норма уточнена в новом законе. В то же время, требование об обязательном прохождении базовой общевойсковой подготовки отменено.
Также Кабинет Министров упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, смогут встать на воинский учет через приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Граждане в возрасте 25−60 лет, не состоящие на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.
