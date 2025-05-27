В Таиланде туристам разрешат расплачиваться криптокартами — Finance.ua
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В Таиланде туристам разрешат расплачиваться криптокартами

Криптовалюта
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В Таиланде туристам разрешат расплачиваться криптокартами
В Таиланде туристам разрешат расплачиваться криптокартами
В Таиланде туристы получат возможность оплачивать товары и услуги криптокартами.
Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление министра финансов Пичая Чунхаваджира.
Соответствующий тезис прозвучал во время выступления политика на мероприятии Dailynews Talk 2025: Revitalising Stocks & Crypto in H2 2025. В своем заявлении министр отметил, что обсуждение пилота такого проекта с Банком Таиланда уже идет.

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Идея состоит в том, чтобы обеспечить привязку криптоактивов к лицензированным платежным сервисам. Это позволит расплачиваться криптовалютой, используя обычные кредитные карты.
Продавцы товаров и услуг, в свою очередь, будут получать тайские баты. При этом им даже не нужно знать, что расчет производился в криптоактивах, отметил министр.
В то же время политик подчеркнул, что внедрение таких практик потребует нормативных изменений и будет связано с соблюдением строгих правил. Он не раскрыл подробности переговорного процесса Банком Таиланда и не назвал сроки запуска пилота.
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«Этот подход можно немедленно адаптировать для Таиланда при наличии поддерживающих систем», — сказал он.
Также министр уделил внимание ряду других вопросов, связанных с нормативным полем Таиланда. В частности, это реформа финансового законодательства с целью унификации правил традиционных продуктов и криптоактивов.
Кроме того, власти намерены пересмотреть ограничения для институциональных инвесторов по вложению средств в отдельные инструменты. В частности, страховые компании и крупные фонды могут покупать для этих целей только государственные облигации.
По материалам:
incrypted
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