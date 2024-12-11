В Supernova Airlines объяснили, зачем авиакомпании разрешение на направление Львов-Прага — Finance.ua

В Supernova Airlines объяснили, зачем авиакомпании разрешение на направление Львов-Прага Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

Разрешения Госавиаслужбы на эксплуатацию воздушных линий Львов-Прага и Киев-Прага, которые получила авиакомпания Supernova Airlines в октябре этого года, нужны для того, чтобы оперировать на линии в США. Об этом сообщил СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон в интервью ЦТС

«Мы должны иметь все разрешительные документы от нашей Госавиаслужбы», — сказал главный исполнительный директор компании. По его словам, указанные договоры компания получила как один из элементов обоснования обращений к авиационным властям других стран, откуда сейчас можно выполнять полеты.

«Например, у нас есть назначение на линию Львов — Нью-Йорк, но нет никакой возможности совершить эти полеты через закрытое воздушное пространство, — пояснил Красножон. — Тем не менее, мы имеем возможность летать из Праги, ведь авиационные власти Чехии благосклонно относятся к нашей авиакомпании. Поэтому мы получаем еще один сегмент у авиационных властей Украины Львов-Прага и обращаемся к авиационным властям Чехии с просьбой разрешить выполнять рейс по маршруту Прага — Нью-Йорк — Прага. После подтверждения нашей заявки мы можем выполнять рейсы по указанному маршруту, а в или из Украины груз уже перевозится грузовиками».

В то же время Supernova Airlines сможет напрямую использовать полученные разрешения, когда откроется украинское небо. В настоящее время на линиях Киев-Прага и Львов-Прага никто не летает. Они свободны. Именно поэтому Госавиаслужба дала назначение Supernova Airlines.

В октябре Supernova Airlines получила разрешения Госавиаслужбы на эксплуатацию воздушных линий Львов-Прага и Киев-Прага. Тогда авиакомпания уже заявляла, что планирует начать выполнение полетов из Праги в Киев и Львов сразу после открытия воздушного пространства.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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