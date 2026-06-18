В Сумской области разоблачили схему незаконных боевых выплат на 3,4 млн грн Сегодня 18:45 — Криминал

Подозрения получили трое чиновников воинской части

В Сумской области правоохранители разоблачили схему незаконного начисления дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как действовала схема

Правоохранители установили, что начальник штаба — заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования штаба организовали схему незаконного получения дополнительных выплат.

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В течение августа 2024 года — января 2025 года фигуранты вносили в служебные документы ложные сведения о своем участии и участии друг друга в боевых действиях. На основании этих документов им безосновательно начисляли и выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 70 и 100 тысяч гривен.

В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3,4 миллиона гривен.

Подозрения получили три чиновника воинской части

По результатам досудебного расследования трем чиновникам воинской части объявлено подозрении.

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