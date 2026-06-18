В Сумской области разоблачили схему незаконных боевых выплат на 3,4 млн грн

В Сумской области правоохранители разоблачили схему незаконного начисления дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,4 миллиона гривен.
Правоохранители установили, что начальник штаба — заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования штаба организовали схему незаконного получения дополнительных выплат.
В течение августа 2024 года — января 2025 года фигуранты вносили в служебные документы ложные сведения о своем участии и участии друг друга в боевых действиях. На основании этих документов им безосновательно начисляли и выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 70 и 100 тысяч гривен.
В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3,4 миллиона гривен.
Подозрения получили три чиновника воинской части
По результатам досудебного расследования трем чиновникам воинской части объявлено подозрении.