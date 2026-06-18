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В Сумской области разоблачили схему незаконных боевых выплат на 3,4 млн грн

Криминал
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Подозрения получили трое чиновников воинской части
Подозрения получили трое чиновников воинской части
В Сумской области правоохранители разоблачили схему незаконного начисления дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,4 миллиона гривен.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как действовала схема

Правоохранители установили, что начальник штаба — заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования штаба организовали схему незаконного получения дополнительных выплат.
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В течение августа 2024 года — января 2025 года фигуранты вносили в служебные документы ложные сведения о своем участии и участии друг друга в боевых действиях. На основании этих документов им безосновательно начисляли и выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 70 и 100 тысяч гривен.
В результате противоправных действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3,4 миллиона гривен.

Подозрения получили три чиновника воинской части

По результатам досудебного расследования трем чиновникам воинской части объявлено подозрении.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоСхемыАрмия
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