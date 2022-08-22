В суде объяснили, законно ли отключать украинцам «коммуналку» за долги во время войны — Finance.ua
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В суде объяснили, законно ли отключать украинцам «коммуналку» за долги во время войны

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В ходе военного положения в Украине запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление. Эти запреты регулируются соответствующим постановлением правительства.
Об этом говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда.
Во время военного положения в Украине также действует запрет на начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, «образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги».
«Таким образом, законодателем обеспечено бесперебойное предоставление услуг даже при наличии долгов. Однако это не освобождает потребителей услуг от оплаты их в полном объеме, ведь наполнение бюджета является одной из составляющих стабильности экономики», — говорится в разъяснении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.
По материалам:
УНІАН
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