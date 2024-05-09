В стране ЕС хотят ввести взносы для украинцев в центрах приема — Finance.ua
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В стране ЕС хотят ввести взносы для украинцев в центрах приема

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Власти Нидерландов планируют ввести для украинских беженцев новое правило. Трудоустроенных людей обяжут оплачивать проживание в муниципальных приютах.
В муниципалитете Гильверсюм украинцев уже в ближайшее время будут просить делать взносы, сообщает hilversumsnieuws.nl.
Госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург инициировал введение обязательных взносов от украинцев, проживающих в местах приема беженцев и имеющих работу. Министерство разрабатывает соответствующие нормы для муниципалитетов, которые, вероятно, начнут применять до конца этого года.
Между тем, муниципальные власти Гильверсюма решили к тому времени просить украинских беженцев в возрасте от 18 лет платить взносы за проживание добровольно. Речь идет о двух центрах приема в городе.
«Мы хотим ознакомить жителей пунктов приема со стоимостью их пребывания и сохранить поддержку приема украинцев», — сообщили в совете.
Отмечается, что пока взносы добровольные, поэтому никто не будет проверять, кто из беженцев их уплатил. Не будет и последствий за неуплату.
«Перемещенные лица будут проинформированы об этом решении письмом и им будет предоставлена ​​возможность уплатить взнос, соответствующий их бюджету», — пояснили чиновники.
Напомним, в Нидерландах обсуждают оплату за проживание в муниципальных приютах для украинских беженцев. Госсекретарь по приюту Эрик ван дер Бург предлагает взимать около 350 евро в месяц.
По материалам:
РБК-Україна
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