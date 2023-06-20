В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания — Finance.ua

В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания Сегодня 09:55 — Личные финансы

В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания

В Киеве на станциях метро из-за повреждений внешних коммуникаций временно не работают комплексы самообслуживания.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

«Профильные специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования. О полном возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Как пояснили в метрополитене, сейчас оплатить проезд можно:

транспортной картой

qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Отметим, утром 20 июня аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети, без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины — впоследствии вернули свет во все дома.

Отмечается, что четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети аварийно обесточились в 7:47.

«Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома. Причины аварии выясняются», — добавили в компании.

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