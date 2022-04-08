В столице в апреле возобновили работу более 900 объектов бизнеса — Finance.ua
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В столице в апреле возобновили работу более 900 объектов бизнеса

Сегодня 21:25Фондовый рынок
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В столице в апреле возобновили работу более 900 объектов бизнесаВ столице в апреле возобновили работу более 900 объектов бизнеса
В Киеве за последние 10 дней более 900 предпринимателей возобновили свою работу.
Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Киевсовета в Фейсбуке.
Постепенно торговые сети восстанавливают логистические пути доставки продовольствия в столицу. За последние 10 дней на карте города возобновили работу более 900 объектов бизнеса, в том числе продуктовые магазины, аптеки, банки и заведения питания. В настоящее время работают почти все сети продовольственных товаров. Гуманитарный штаб обеспечивает самые незащищенные слои населения и помогает с логистикой розничной торговли, чтобы жители могли покупать все необходимое в магазинах и аптеках, которые уже работают", — рассказал заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
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Также с целью недопущения гуманитарного кризиса по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко работает Гуманитарный штаб Киева, который накапливает резерв и обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости в первую очередь тех, кто больше всего нуждается — одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.
Ситуация в столице под контролем, продовольственного кризиса нет.
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По материалам: Укрінформ
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