В Киеве оживает метро: продлено движение по красной линии — Finance.ua

В Киеве оживает метро: продлено движение по красной линии

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Метро, novyny.live

В столичном метрополитене движение по красной линии продлено.

Как сообщается в Telegram-канале КГГА, поезда курсируют от станции «Академгородок» до станции «Театральная». До этого ездили от станции Шулявская до станции Театральная.

Кроме того, без остановки поезда следуют через станции: «Майдан Незалежности» и «Кловская».

Работают пересадочные узлы: «Площадь Льва Толстого» — «Дворец спорта», а также «Золотые ворота» — «Театральная».

Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00: красная линия — от станции «Академгородок» до станции «Театральная», синяя линия — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки», зеленая линия — от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор».

Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

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