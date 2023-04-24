В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд — Finance.ua
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В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд

Личные финансы
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В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд
В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд
Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны до 4 марта 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Для этого украинцы должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP по адресу: Slovenska cesta 56. Там они смогут оформить именную годовую карту Urbana. Эта карта позволит почти год бесплатно пользоваться городским транспортом.
Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов:
  • карточку временной защиты («исказница»);
  • решение о временной защите и документ, удостоверяющий личность;
  • решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.
Таким образом, с апреля этого года бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать при входе в транспорт каждый раз. Льгота не распространяется на пригородные сообщения.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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