В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото) — Finance.ua

В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото) Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

В стиле Rolls-Royce: представлен самый роскошный Гелендваген (фото)

Mercedes-Benz G-Class 2022 получил ультрароскошную версию HG Ultimate. Создали ее в ателье Hofele, которое уже не первый раз делает тюнинг Гелендвагена. Подробности авто раскрыли на официальном его сайте.

Дизайн Mercedes G-Class HG Ultimate изменили наподобие Maybach. Он получил хромированную радиаторную решетку и многочисленные серебристые накладки. Его колесные арки расширили, чтобы разместить 24-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами.





Однако самая оригинальная черта авто — его задняя дверь. Они открываются против движения, как у Rolls-Royce Cullinan. Для удобства высадки и посадки также появились выдвижные подножки с электроприводом.

В отделке салона использованы оранжевые кожа и алькантара, а также дорогое дерево. Подсветка потолка имитирует звездное небо, как у Rolls-Royce. Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

За основу взяли Mercedes-AMG G63, и его двигатель остался без изменений. Внедорожник оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 220 км/ч.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.