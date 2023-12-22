В стиле Lamborghini: Redmi начала продавать лимитированную версию своего смартфона — Finance.ua
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В стиле Lamborghini: Redmi начала продавать лимитированную версию своего смартфона

Технологии&Авто
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В стиле Lamborghini: Redmi начала продавать лимитированную версию своего смартфона
В стиле Lamborghini: Redmi начала продавать лимитированную версию своего смартфона, Фото: ITHome
Компания Redmi выпустила смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition, созданный в сотрудничестве с Lamborghini. Хотя он был представлен почти месяц назад, цена стала известна только сейчас.
Об этом пишет IT Home.
Гаджет продается в черной тематической коробке и поставляется вместе со стилизованным кожаным чехлом, ремешком, ключом для открытия слота SIM-карты, блоком питания и проводом зарядки.
Сам смартфон доступен в желтом и зеленом цветах. Дизайн был разработан под стиль Lamborghini Essenza SCV12, которых выпущено всего 40 единиц. Также устройство получило обновленный интерфейс.
Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini
Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini
Цена на Redmi K70 Pro Champion Edition в Китае составляет 4599 юаней (около 644 долларов), в то время как обычная версия с таким же объемом памяти (24 ГБ оперативной + 1 ТБ основной) обходится в 4399 юаней (около 616 долларов).
Линейка K70 была представлена ​​в конце ноября. Кроме Pro-варианта, есть стандартная версия и бюджетная K70e.
K70 Pro оснащен OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2К и кадровой частотой в 120 Гц. Аппарат работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Основная камера и телеобъектив имеют по 50 МП, тогда как сверхширокоугольный датчик — 12 МП. Для селфи имеется фронтальная камера на 16 МП.
В отличие от Champion Edition другие K70 Pro имеют не только вариант на 24 ГБ + 1 ТБ памяти, но и 12+256, 16+256 и 16+512 ГБ. Смартфоны представлены в черном, белом и зеленом цветах.
По материалам:
Діло
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