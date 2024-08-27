В старших классах Буэнос-Айреса будут изучать технологии блокчейн — Finance.ua

В старших классах Буэнос-Айреса будут изучать технологии блокчейн Сегодня 03:48 — Криптовалюта

В старших классах Буэнос-Айреса будут изучать технологии блокчейн

Фонд ETH Kipu объявил о партнерстве с Министерством образования Буэнос-Айреса. В рамках этого соглашения в программу старших классов местных школ будут включены такие кейсы, как технология блокчейна и Ethereum.

Это также подтвердила соучредитель фонда Ромина Сехас:

«С ума сойти, я до сих пор в это не верю. Одно дело — работать над этим в частном порядке и совсем другое — объявить об этом. Я работаю в экосистеме уже шесть лет, и этот проект планировался месяцами».

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Согласно пресс-релизу, первый курс начнется уже 27 августа 2024 года. В нем также отмечено, что учащиеся получат не только теоретический, но и практический опыт. Однако где именно будет проходить стажировка, неизвестно.

Кроме того, стороны соглашения работают над проектом обучающего курса по языку программирования Solidity для создания dApps в экосистеме Ethereum. Это онлайн-программа, рассчитанная на 500 участников в возрасте от 18 лет.

С целью реализации инициативы будут подготовлены 30 преподавателей, которые пройдут курсы по повышению квалификации в таких областях, как блокчейн, Ethereum и Web3.

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