В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов — Finance.ua

В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов
С сентября 2021 года Сальвадор добыл 474 BTC, используя геотермальную энергию вулканов.
О майнинге биткоинов с оценочной стоимостью $27,7 млн сообщил трейдер и соучредитель Bitgrow Lab Вивек Сен (Vivek Sen).
🇸🇻 El Salvador mined 474 #Bitcoin worth $29 million using volcano-fueled geothermal power 🤯 pic.twitter.com/Wr6RPofKm3— Vivek⚡️ (@Vivek4real_) August 18, 2024
Общие запасы биткоинов на балансе Сальвадора оценивают в $333,3 млн, по данным сайта Nayibtracker. Государство накопило 5846 BTC и продолжает покупать по 1 BTC ежедневно.
Известно, что для майнинга первой криптовалюты страна использовала энергию вулкана Текапа. Из 102 МВт электроэнергии, производимой геотермальной станцией рядом с вулканом, примерно 1,5 МВт идут на добычу биткоинов.
Согласно официальным данным, майнинг криптовалюты с помощью альтернативных источников энергии является совместным проектом правительства Сальвадора и ряда компаний, включая Foundry USA, Antpool, ViaBTC, F2Pool и Binance Pool.
Отметим, что некоторые экологи высказались против запуска проекта. Они считают, что такой способ добычи требует значительных запасов воды, с которой у Сальвадора проблемы.
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