В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов

Криптовалюта
16
С сентября 2021 года Сальвадор добыл 474 BTC, используя геотермальную энергию вулканов.
О майнинге биткоинов с оценочной стоимостью $27,7 млн ​​сообщил трейдер и соучредитель Bitgrow Lab Вивек Сен (Vivek Sen).
Общие запасы биткоинов на балансе Сальвадора оценивают в $333,3 млн, по данным сайта Nayibtracker. Государство накопило 5846 BTC и продолжает покупать по 1 BTC ежедневно.
В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов
Известно, что для майнинга первой криптовалюты страна использовала энергию вулкана Текапа. Из 102 МВт электроэнергии, производимой геотермальной станцией рядом с вулканом, примерно 1,5 МВт идут на добычу биткоинов.
Согласно официальным данным, майнинг криптовалюты с помощью альтернативных источников энергии является совместным проектом правительства Сальвадора и ряда компаний, включая Foundry USA, Antpool, ViaBTC, F2Pool и Binance Pool.
Отметим, что некоторые экологи высказались против запуска проекта. Они считают, что такой способ добычи требует значительных запасов воды, с которой у Сальвадора проблемы.

Курс криптовалют к доллару 🤑

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.