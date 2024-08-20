В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов — Finance.ua

В Сальвадоре добыли 474 BTC с помощью геотермальной энергии вулканов Сегодня 04:30 — Криптовалюта

С сентября 2021 года Сальвадор добыл 474 BTC , используя геотермальную энергию вулканов.

О майнинге биткоинов с оценочной стоимостью $27,7 млн ​​сообщил трейдер и соучредитель Bitgrow Lab Вивек Сен (Vivek Sen).

🇸🇻 El Salvador mined 474 #Bitcoin worth $29 million using volcano-fueled geothermal power 🤯 pic.twitter.com/Wr6RPofKm3 — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) August 18, 2024

Общие запасы биткоинов на балансе Сальвадора оценивают в $333,3 млн, по данным сайта Nayibtracker. Государство накопило 5846 BTC и продолжает покупать по 1 BTC ежедневно.

Известно, что для майнинга первой криптовалюты страна использовала энергию вулкана Текапа. Из 102 МВт электроэнергии, производимой геотермальной станцией рядом с вулканом, примерно 1,5 МВт идут на добычу биткоинов.

Согласно официальным данным, майнинг криптовалюты с помощью альтернативных источников энергии является совместным проектом правительства Сальвадора и ряда компаний, включая Foundry USA, Antpool, ViaBTC, F2Pool и Binance Pool.

Отметим, что некоторые экологи высказались против запуска проекта. Они считают, что такой способ добычи требует значительных запасов воды, с которой у Сальвадора проблемы.

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