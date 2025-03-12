В Standard Chartered назвали причины обвала биткоина — Finance.ua

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В Standard Chartered назвали причины обвала биткоина

Криптовалюта
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В Standard Chartered назвали причины обвала биткоина
В Standard Chartered назвали причины обвала биткоина
Недавнее падение биткоина обусловлено общими проблемами на рынке рисковых активов, а не чисто криптовалютными факторами.
Об этом заявил главный исследователь отдела цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик.
По словам эксперта, курс биткоина тесно коррелирует с динамикой других рисковых активов, в том числе акций технологических гигантов. Кендрик подчеркнул, что возобновление цены актива будет зависеть от двух возможных факторов: улучшение условий для рисковых активов или положительных новостей для биткоина, например начало покупки криптовалюты правительствами США или других стран.
Касаясь рынков рисковых активов, Кендрик подчеркнул, что определенность в вопросах тарифов или скорейшее решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок могут стать толчком к росту.
«Если во время майского заседания ФРС вероятность снижения ставки повысится до 75% с нынешних 50%, это может стать триггером для восстановления», — отметил он.
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Однако Кендрик предостерег, что дальнейшее падение первой криптовалюты может привести к пробитию уровня поддержки $76 500 и обвалу ниже $69 000. Моя цель в $200 000 остается неизменной, несмотря на текущие колебания, отметил эксперт.
Напомним, ранее в Standard Chartered заявили, что цена биткоина взлетит к отметке в $500 000 до того, как Дональд Трамп покинет пост президента США. На момент написания первая криптовалюта торгуется около $82 700.
График BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
График BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
По материалам:
incrypted
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