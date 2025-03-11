Bitcoin падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа — Finance.ua
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Bitcoin падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа

Криптовалюта
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Bitcoin падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа
Bitcoin падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа
Bitcoin упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном запасе. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.
Цена основной криптовалюты падает пятую сессию подряд из-за торможения международных фондовых рынков.
Передает УНН со ссылкой на Investing и Сoindesk.
Bitcoin начинает вторую неделю марта в турбулентной зоне, фиксируя один из худших еженедельных результатов в истории. Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 2,4% до 80 289,1 долл. США к 01:50 по восточному времени, упав перед тем до 76 677,1 долл. США.
Эфир блокчейна Ethereum (ETH) ненадолго опустился ниже 2000 долларов, сообщается о торговле в пределах самой низкой с ноября 2023 года цены. В настоящее время зафиксировано снижение Ether-приблизительно на 4%.
XRP, Solana и Cardano потеряли от 1,6 до 3,1%.
Среди мем-токенов Dogecoin упал на 7,9%, а $TRUMP достиг рекордного минимума ниже $10.
«Пока криптовалюта не найдет новый нарратив, мы, скорее всего, увидим усиление корреляции между BTC и акциями в ближайшей перспективе. Оба рисковых актива в настоящее время торгуются недалеко от своих недавних минимумов, и, поскольку тарифные риски все еще присутствуют, волатильность может усилиться накануне выхода ключевых макроэкономических данных США», — заявил хедж-фонд QCP в телеграм-трансляции.
По материалам:
УНН
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